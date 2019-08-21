Коломна, Московская область, , 17:34 — REGNUM

Парашютист разбился насмерть при выполнении любительского прыжка в подмосковном городском округе Коломна. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным ведомства, трагический инцидент произошёл около 14:30 во время выполнения группового прыжка с парашютами на территории авиационного спортивного клуба.

«В связи с отказом системы парашют не раскрылся, мужчиной были приняты меры к использованию запасного, однако в виду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось», — сообщили в СК.

Отмечается, что от полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.

По факту инцидента организована доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняется все обстоятельства и причины произошедшего.