Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:09 — REGNUM

На Ямале перед судом предстанет мужчина, который обвиняется в покушении на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью посетителям торгового центра в Новом Уренгое. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в Новом Уренгое 1 мая 2019 года в вечернее время в торговом центре «Солнечный» в отделе «KFC» 21-летний мужчина вступил в конфликт с кассиром, в ходе которого нанёс ему удар кулаком в лицо. Один из находящихся в очереди мужчин заступился за кассира. Тогда обвиняемый накинулся на защитника. Посетители торгового центра оттащили буйного человека в сторону, но тот вырвался и нанёс защитнику два удара ножом. После чего обвиняемый побежал по третьему этажу торгового центра, угрожая встречным людям ножом. Один из посетителей центра настиг обвиняемого у эскалатора, и получил удар ножом в живот. Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, а обвиняемый задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в преступлении не признал, от дачи показаний отказался. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство») и п. «3», ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.