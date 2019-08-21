Бишкек, 21 августа 2019, 16:54 — REGNUM
В западной части столицы Киргизии произошел крупный пожар, в результате которого сгорел склад бытовой техники турецкой компании BEKO. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.
Площадь возгорания превысила 2800 квадратных метров.
По информации министерства здравоохранения республики, пострадали два человека. Они госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом».
В настоящее время огонь удалось локализовать. В тушении пожара принимают участие восемь противопожарных расчетов. Также был задействован тепловоз с цистернами с водой.