Бишкек, , 16:54 — REGNUM

В западной части столицы Киргизии произошел крупный пожар, в результате которого сгорел склад бытовой техники турецкой компании BEKO. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

Площадь возгорания превысила 2800 квадратных метров.

По информации министерства здравоохранения республики, пострадали два человека. Они госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом».

В настоящее время огонь удалось локализовать. В тушении пожара принимают участие восемь противопожарных расчетов. Также был задействован тепловоз с цистернами с водой.