Екатеринбург, , 16:44 — REGNUM

Ходатайство о поощрении 16-летней школьницы из Североуральска, которая спасла тонущую в реке маленькую девочку, направлено в главное управление МЧС России по Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Инцидент на воде произошёл 9 августа. В тот день девушка шла с сестрой из леса вдоль берега реки Вагран и увидела тонущую 7-летнюю девочку. Она бросилась на помощь, велев сестре вызывать спасателей. Однако вытащить ребёнка из воды ей не удалось и она, поскользнувшись на плитах, сама оказалась в реке. Их стало относить течением, но школьница не растерялась и велела 7-летней схватиться за арматуру.

В итоге на помощь девочкам подоспели взрослые и помогли им выбраться на берег.

«Страшно было только сначала. Потом я уже думала, как спасти девчонку и спастись самой», — сообщила девушка.