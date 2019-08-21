Москва, , 16:38 — REGNUM

Одним из погибших при крушении вертолёта вблизи греческого острова Порос был российский бизнесмен, создатель первого частного Музея русской иконы в Москве Михаил Абрамов. Об этом 21 августа сообщил директор Научного центра восточнохристианской культуры Алексей Лидов на своей странице в Facebook.

«Будучи крупным бизнесменом-строителем, Миша считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги, искренне считая, что именно поэтому у него так успешно идут другие дела», — написал Лидов, добавив, что Абрамов «был настоящим меценатом из породы Третьяковых и Щукиных».

Как передавало ИА REGNUM, частный вертолёт Agusta A-109 потерпел крушение в море накануне по пути из города Галата на полуострове Пелопоннес в афинский аэропорт «Элефтериос Венизелос». Вертолёт задел линию электропередачи и рухнул в море. В результате погибли трое находившихся на борту: пилот и двое пассажиров — граждан России.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство России подтвердило гибель двух граждан РФ в Греции