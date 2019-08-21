Иваново, , 16:36 — REGNUM

Тактико-специальное учение «Арсенал-2019» прошло на территории Ивановской области 20−21 августа, в нём приняли участие подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО, Росгвардии, а также Ивановского территориального гарнизона, Центра медицины катастроф и представители органов местного самоуправления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ Ивановской области.

Учение проводилось на территории одной из войсковых частей 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии Минобороны РФ. Согласно легенде, группа неизвестных вооруженных людей проникла на территорию воинской части. Преступники захватили заложников и выдвинули требования политического характера. После того, как информация о теракте поступила в Оперативный штаб региона, все силы и средства были направлены в район ЧП.

Силовики оцепили и блокировали место происшествия, провели эвакуацию населения и личного состава воинской части. В ходе переговоров террористы отказались освободить заложников, пригрозив расправиться с ними.

Нейтрализовать преступников удалось в ходе боевой спецоперации силами объединенного оперативно-боевого подразделения с привлечением авиации ФСБ России. Заложники были освобождены. В ходе столкновения с террористами загорелись склады воинской части, оно было ликвидировано силами группировки.

«Задачи антитеррористических учений выполнены в полном объеме», — уточнили в пресс-службе ведомства.