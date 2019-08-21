Заречный, Свердловская область, , 16:10 — REGNUM

Энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС перешел в режим набора мощности после остановки тремя днями ранее, сообщает 21 августа пресс-служба Росэнергоатома.

Четвёртый энергоблок был остановлен по штатному алгоритму 18 августа 2019 года в связи с ложным срабатыванием одной из защитных систем.

Свою работу в соответствии с диспетчерским графиком нагрузок сейчас также выполняет энергоблок № 3. Отмечается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Белоярской АЭС нет. Радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в её окрестностях находится на уровне естественного природного фона.

Предыдущее отключение энергоблока № 4, как сообщало ранее ИА REGNUM произошло в июле текущего года. Оно, как сообщили специалисты, было вызвано изменением характеристик конденсата, встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию для сети блока.

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