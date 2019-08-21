Лампедуза , Италия, , 16:07 — REGNUM

«После почти 20 дней дрейфа судно Open Arms пришвартовалось в порту Лампедузы, выполняя распоряжение прокурора Агридженто (Сицилия), — сообщает сегодня, 21 августа, испанское издание El Mundo. — 83 мигранта, которые оставались на борту, напевали Bella Ciao, когда от земли их отделяло всего несколько мгновений».

Судно перестало быть неразрешимой проблемой, маячившей у берегов Лампедузы: в минувший вторник итальянская судебная система покончила с тупиковой ситуацией и объявила о временной конфискации Open Arms по «санитарным причинам» на основании статьи 328 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание в виде тюремного срока от двух месяцев до шести лет для лиц, занимающих государственные должности и отказывающихся выполнять свои институциональные обязательства.

«Наконец завершается этот кошмар», — прокомментировала вчерашние события НПО Proactiva Open Arms в социальных сетях.

Решение прокуратуры Агридженто, за которое отвечал Луиджи Патронаджио, стало известно во вторник в конце дня. Распоряжение поступило через несколько часов после того, как Патронаджио осмотрел судно за 60 минут, прибыв туда на вертолете. Действия итальянской судебной системы совпали по времени с предложением испанского правительства отправить в Лампедузу военный корабль и отставкой итальянского премьер-министра Джузеппе Конте.