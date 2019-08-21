Вашингтон, 21 августа 2019, 16:17 — REGNUM
17-летнему жителю американского штата Джорджия, который 16 августа пронес пистолет в школу Wheeler High School в городе Мариетта, предъявлено обвинение. Об этом 21 августа сообщает новостное агентство Marietta Daily Journal.
По данным журналистов, молодой человек, задержанный 16 августа, был заключен под стражу по подозрению в «угоне школьного автобуса, незаконном владении оружием и угрозе оружием в школе».
Отмечается, что территория школы в городе Мариетта была оцеплена, в кампусе проводили расследование инцидента сотрудники полиции. Во время обыска в рюкзаке подозреваемого было найдено огнестрельное оружие.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.