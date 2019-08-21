Волгоград, , 15:59 — REGNUM

Двум мужчинам, скрывавшимся в Волгоградской области и задержанным по подозрению в грабеже и разбое в Татарии, инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело возбудил Следственный отдел по Светлоярскому району регионального следственного комитета. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе ведомства.

Мужчин задержали 3 августа 2019 года в одном из частных домовладений Светлоярского района. Один из них выстрелил в сторону полицейских не менее двух раз холостыми патронами из списанного оружия модели «РНХТ» («Наган»). Второй подозреваемый продемонстрировал правоохранителям пиротехническую гранату для страйкбола, внешне похожую на наступательную ручную гранату РГД-5. Злоумышленники угрожали подорвать снаряд и требовали предоставить им свободу передвижения. На задержание преступников дополнительно вызвали бойцов спецподразделения ГУ МВД России по Волгоградской области.

Напомним, о задержании рецидивистов стало известно 21 августа. По данным полиции мужчины могли в момент задержания находиться под воздействием наркотиков.

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