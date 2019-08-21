Барнаул, , 15:53 — REGNUM

Пустая цистерна сошла с рельсов в Тальменском районе Алтайского края. Инцидент привел к задержке поездов, говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД).

Цистерна находилась в грузовом составе на перегоне Красный Боец — Тальменка и сошла с рельсов одной колесной парой, не опрокинувшись. Пострадавших нет, железнодорожное полотно и контактные сети не повреждены. Последствия аварии устраняют 29 человек с привлечением пяти единиц техники, уточнили в краевом управлении МЧС.

«Имеются задержки железнодорожного сообщения», — уточнили в МЧС.

Задерживается пассажирский поезд сообщением Барнаул — Адлер, электрички Барнаул — Черепаново и Барнаул — Среднесибирская. Задержка составляет около 2,5 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Оренбургской области с рельсов сошел вагон с асбестом.

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