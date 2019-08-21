Багдад, 21 августа 2019, 15:49 — REGNUM
В результате двух взрывов в иракской провинции Дияла пострадали по меньшей мере 5 военнослужащих, об этом 20 августа сообщает Kurdistan.ru.
Правоохранительные органы оцепили район взрыва для проведения расследования преступления.
Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка, однако местные чиновники обвиняют в инциденте боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года объявили о полной победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако бандиты продолжают активную преступную деятельность на территории страны.
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