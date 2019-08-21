Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM

Прорыв теплотрассы произошел днем 21 августа на пересечении проспекта Большевиков и улицы Дыбенко в Невском районе Санкт-Петербурга. Это случилось в ходе повторного гидравлического испытания для подготовки к новому отопительному сезону.

Судя по попавшим в сеть кадрам с видеорегистратора автомобиля, в момент прорыва ситуация была похожа на взрыв. «Ужас! Возле остановки и перехода, там людей всегда много, надеюсь никто не пострадал», — отреагировала на это в соцсети одна из жительниц города.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект в Невском районе произошел на газоне. «Специалисты предприятия на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности. Вытекание ликвидировано, организуются ремонтные работы», — рассказали в пресс-службе «Теплосети».

О пострадавших информация не поступала.

Температура воды в ходе сегодняшних повторных гидравлических испытаний составляет 25 градусов. Такие тесты проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях. Эти работы позволят предотвратить сбои в теплоснабжении города зимой.

В «Теплосети» напомнили, что при обнаружении признаков вытекания или парения необходимо немедленно покинуть опасное место.

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