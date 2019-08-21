Касимов, Рязанская область, , 15:31 — REGNUM

Жителя Касимовского района Рязанской области подозревают в посягательстве на половую неприкосновенность малолетней дочери. Следствие считает, что мужчина почти год растлевал ребёнка. В рамках уголовного дела сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, подозреваемый, начиная с сентября 2018 года, неоднократно совершал действия против половой неприкосновенности своей малолетней дочери 2013 года рождения. Девочка в силу возраста не могла понимать характер и значение совершаемых с ней действий. Отец пользовался беспомощным состоянием потерпевшей.

По ходатайству следователя в отношении 48-летнего подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.