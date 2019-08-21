Майами, США, , 16:22 — REGNUM

30-летний мужчина, заявивший о краже своего пистолета, был арестован сотрудниками полиции по подозрению в покушении на жизнь 68-летнего мужчины возле синагоги в городе Северный Майами-Бич (штат Флорида, США) 28 июля. Об этом 21 августа передает Daily Mail.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, Карлинц Луис был арестован во вторник, 20 августа, по подозрению в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах человека старше 65-и лет при помощи огнестрельного оружия.

Представители синагоги сообщили, что пострадавший, прихожанин Йосеф Лифшиц, выздоравливает. Он получил пулевое ранение в ноги возле синагоги Young Israel of Greater Miami.

В отчете Департамента полиции округа Майами-Дейд об аресте говорится, что офицеры нашли заряженный магазин от полуавтоматического огнестрельного оружия в машине Луиса после того, как он заявил о краже своего пистолета, а экспертиза установила идентичность патронов и гильз, найденных в синагоге.

Ведется следствие.