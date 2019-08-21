Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM

В Ростове-на-Дону мужчина, подозреваемый в мелком хулиганстве, напал на сотрудников полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 21 августа.

Уточняется, что инцидент произошёл 10 августа в здании пригородного железнодорожного вокзала. Уличённый в мелком хулиганстве горожанин на предложение сотрудников полиции предъявить документы, удостоверяющие личность, ответил кулаками. Мужчина ударил одного из полицейских в область груди, второго — в плечо, после чего был задержан.

Мужчине ему грозит до пяти лет колонии. Расследование уголовного дела продолжается.