Чебоксары, , 15:01 — REGNUM

В столице Чувашии в аварии с участием двух пассажирских транспортных средств госпитализированы пять человек. Об этом сообщает республиканский центр медицины катастроф и скорой медпомощи.

Столкновение произошло сегодня, 21 августа, в Чебоксарах по проспекту Ивана Яковлева. Участниками аварии стали троллейбус и автобус. По данным учреждения, помощь оказана пяти пострадавшим, из них четыре женщины и один мужчина. Они доставлены в больницы с травмами лёгкой и средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансное ДТП с участием троллейбуса произошло в Чебоксарах 29 мая 2019 года. Троллейбус, следовавший по маршруту 21, из-за отказа тормозов взяла на буксир прибывшая машина техпомощи, однако по пути он сорвался с троса и покатился вниз, на Красную площадь, где врезался в каменное ограждение. Пострадавших не было.

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