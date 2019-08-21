Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:43 — REGNUM

В Свердловской области электропоезд, следовавший из Екатеринбурга в Нижний Тагил, сбил мужчину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Как уточнили в управлении, ЧП произошло вечером 20 августа. В 21:15 минут по местному времени локомотивная бригада электропоезда заметили идущего по путям мужчину. Машинист и его помощник начали давать звуковой сигнал, а затем начали экстренно тормозить состав. Тем не менее, мужчина попал под поезд и получил тяжёлые травмы. На этом же поезде его доставили до Нижнего Тагила, но встретившие их на станции медики констатировали смерть.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Отметим, что личность погибшего на данный момент не установлена.