Краснодар, , 14:30 — REGNUM

Житель Чечни объявлен в розыск после перестрелки в Краснодаре вечером 20 августа. В результате стрельбы погиб один человек.

По информации «Интерфакса», полиция разыскивает уроженца Чеченской Республики 1991 года рождения, зарегистрированного в селе Бамут Ачхой-Мартановского района.

Разыскиваемый передвигается на белой «Лада Приора». Он может быть вооружен и способен оказать сопротивление. Не исключено, что в машине он будет находиться не один.

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 20 августа на улице Ставропольской в Краснодаре в результате конфликта произошла перестрелка, в результате погиб 27-летний мужчина. СКР возбудил уголовное дело.

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