Пермь, , 14:25 — REGNUM

В Пермском крае вечером 20 августа властвовала стихия. Помимо гроз и ливня, который стал самым сильным за истекший период лета, отмечен крупный нрад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

В Чернушке выпал град диаметром 19 мм. Очевидцы утверждают, что размер диаметра града превышал 3 см.

Под обстрел града попала и деревня Березник в Пермском районе. Здесь диаметр града составил более 3 см.

Последний раз такие интенсивные грозы с крупным градом во второй половине августа наблюдались в 2014 году. Диаметр града, выпавшего на юге Куединского района достигал 5 см. В августе 2008 года крупный град (5−7 см) выпал в селе Протасы Пермского района.

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