Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM

Молодого человека задержали сотрудники оперативного отдела ИК-2 Ростова-на-Дону при попытке переброса запрещенных предметов на территорию исправительно колонии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области.

В сообщении пресс-службы говорится, что при осмотре у мужчины нашли и изъяли два свертка с таблетками и капсулами в количестве 635 шт., а также 3 полимерных флакона с прозрачной жидкостью по 50 мл.

«В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ. Задержанный и изъятые препараты переданы сотрудникам полиции для принятия процессуального решения», — сообщают правоохранители.