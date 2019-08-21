п. Коротчаево, , 14:14 — REGNUM

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в районе 114 км автодороги посёлок Коротчаево — посёлок Тазовский обнаружен земельный участок площадью 1,6 га, на котором располагались емкости с хранящимися в них нефтепродуктами. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Осмотр земельного участка показал, что территория загрязнена горюче-смазочными материалами. Установлено многократное превышение концентрации нефтепродуктов в почве. Окружающей среде таким образом причинён ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в ОМВД по Тазовскому району. Там принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшие причинение вреда окружающей среде»).