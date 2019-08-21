Новосибирск, , 14:01 — REGNUM

Прокуратура Новосибирска назначила проверку после обрушения крыши дома № 20 по ул. 2-й Шевцовой в Заельцовском районе города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники ведомства оценят принимаемые органами местного самоуправления, контролирующими органами, а также подрядчиком принимаемые для обеспечения безопасности жителей дома меры.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня ночью, 21 августа, в доме № 20 по 2-й улице Шевцовой в городе Новосибирске крыша обрушилась в жилую комнату. К счастью, никто не пострадал. Жительница квартиры со своим сыном спали в соседней комнате. Они оказались заблокированными. Их вызволяли спасатели.

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