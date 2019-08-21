Кемерово, , 13:53 — REGNUM

В Кемерове за смерть двух рабочих суд приговорил машиниста крана к штрафу, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Как уточнили в ведомстве, 63-летний житель Кемерова проходил по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Как было установлено, в феврале 2019 года он установил автокран на неочищенную от снега и льда поверхность. Во время подъёма ёмкости с жидким бетоном автокран накренился и упал на рабочих. Двое строителей скончались на месте от полученных повреждений, ещё одного с переломами позвоночника госпитализировали.

Как уточняли в СУ СКР по региону, мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием. Также он выплатил пострадавшему и родственникам погибших денежную компенсацию.

Суд назначил ему штраф. Размер штрафа не уточняется.