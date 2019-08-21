Самара, , 13:57 — REGNUM

Около 4 тыс. человек остались без холодной в Самаре, 21 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным ведомства, информация об утечке на трубопроводе холодного водоснабжения по ул. Стара-Загора, д. 121 поступила к сотрудникам в 12:45 21 августа.

«На время проведения ремонтных работ приостановлено водоснабжение потребителей 25 многоквартирных жилых домов (3869 человек, из них 1100 детей) и социально-значимый объект (МБОУ школа № 36)», — сообщают в службе спасения.

В устранении аварии задействовано 15 человек на 6 единицах техники. Аварийные службы планируют восстановить водоснабжение к 18:00 часам текущего дня.