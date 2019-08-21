Прокопьевск, Кемеровская область, , 13:41 — REGNUM

В Кузбассе судебные приставы остановили часть работ на разрезе «Камышанский». Как сообщили ИА REGNUM в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, приостановлена деятельность «по вскрытию и добыче пласта в профильных линиях на горизонте на опасном производственном объекте».

Проверка показала, что горные работы велись с нарушением проектной документации.

В частности, не соблюдалась высота уступа и ширина предохранительной бермы. Кроме того, опасная зона в забое не была обозначена предупредительными знаками, ограждениями и предохранительными валами.

Суд признал АО «СУЭК-Кузбасс» виновным в «Нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

Работы в профильных линиях приостановлены на 90 суток.