Салехард, , 13:33 — REGNUM

В Тазовском районе ЯНАО следователи выясняют обстоятельства гибели 37-летнего рабочего на Русском месторождении. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Ямалу.

По предварительным данным, днём 15 августа 2019 года около на территории Русского месторождения машинист буровой установки, выполнял работы под высоковольтной линией электропередачи. Во время подъема стрелы малой буровой установки произошло касание с ЛЭП. Мужчина на тот момент держал руками рычаги управления и оказался поражён электрическим током.

Следственно-оперативная группа на данный момент осмотрела место происшествия. Опрошены очевидцы, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Запрошены и исследуются документы, регламентирующие деятельность погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.