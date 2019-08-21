Улан-Удэ, , 13:28 — REGNUM

В результате двух ДТП в Бурятии в течении суток погибли два человека. Около двух часов ночи 21 августа 20-летний водитель легкового автомобиля, следуя по трассе в сторону села Еловка, не справился с управлением и перевернулся.

В результате молодой человек скончался на месте. Четверо пассажиров получили травмы различной степени тяжести, среди них — трое девушек от 14 до 16 лет.

Через несколько часов, утром 21 августа на федеральной трассе Иркутск — Чита под Улан-Удэ опрокинулась фура DAF. В ГИБДД по Бурятии сообщили ИА REGNUM, что 45-водитель грузовика от полученных травм скончался до прибытия скорой помощи.

Напомним, ранее полицейские сообщали о росте в республике количества ДТП со смертельным исходом. Если в первом полугодии 2018 года погиб 41 человек, то за шесть месяцев 2019-го — 51.

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