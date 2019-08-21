, 13:16 — REGNUM

В городе Углич Ярославской области в стене бани обнаружен снаряд времен Первой мировой войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Угличского муниципального района. Артиллерийский шрапнельный снаряд нашел местный житель, когда начал разбирать строение ветхой бани. Корпус снаряда находился между бревнами.

Артиллерийский снаряд Росгвардия Ярославль

«Хозяев дома направили в пункт временного размещения. Жителей соседних домов эвакуировали на безопасное расстояние, территорию в радиусе 500 метров оцепили. При осмотре находки специалисты определили, что имеют дело со шрапнельным боевым снарядом диаметром 76 мм образца 1914 года», — пояснили ИА REGNUM в администрации Угличского района.

Место происшествия Администрация Угличского МР

На месте работали специалисты-взрывотехники ярославского управления Росгвардии. Версию о датировке находки они не подтверждают, но и не опровергают. Подобные снаряды использовались как в Первую мировую, так и в Великую Отечественную войну. Зато точно известно, что шрапнель представляет повышенную опасность для людей.

«В ходе осмотра обнаруженного предмета взрывотехники установили, что данный снаряд представляет опасность, поскольку прошел канал ствола и имеет следы повреждения. Корпус артиллерийского шрапнельного снаряда калибра 76 мм заполнен сферическими пулями (стержнями, стрелами) в количестве до 260 единиц, которые при взрыве поражают открытые живые цели на расстоянии до нескольких сотен метров», — рассказали в ярославском управлении Росгвардии.

Боевая часть снаряда Росгвардия Ярославль

Найденный в Угличе снаряд был помещен в специальный контейнер, вывезен на полигон и уничтожен накладным зарядом. Специалисты осмотрели дом и баню, других опасных предметов на территории не обнаружено.