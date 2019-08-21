Ишим, Тюменская область, , 13:17 — REGNUM

В Тюменской области пресечена реализация контрафактного алкоголя на общую сумму три миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России «Ишимский» совместно с сотрудниками ГИБДД задержали грузовик, набитый контрафактным алкоголем.

Водитель сообщил, что груз он везёт из Свердловской области. Алкогольная продукция, немаркированная федеральными специальными и акцизными марками Российской Федерации в количестве 10 600 бутылок на сумму 2 млн рублей, изъята.

Владельцем немаркированного груза оказался ранее судимый, неработающий 44-летний уроженец города Ишима. Как выяснилось, в обороте незаконного алкоголя участвовал также его брат, в доме которого обнаружено и изъято более 6 000 бутылок поддельного алкоголя на сумму более 1 миллиона рублей.

В общей сложности из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции изъято около 17 тыс. бутылок на сумму более 3 млн рублей.

По данным фактам возбуждено два уголовных дела по ч. 5 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в крупном размере»). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.