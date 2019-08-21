Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM

В Свердловской области с сентября 2018 года по апрель 2019 года зарегистрировано 877 тысяч случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Период наибольшего эпидемиологического неблагополучия длился с начала 2019 года до середины февраля. За этот период гриппом и ОРВИ переболели 6% свердловчан. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди детей от двух до шести лет.

Напомним, что в Свердловской области гриппом и ОРВИ ежегодно болеет около 800 тыс. человек. Накануне эпидемического сезона 2018−2019 годов в регионе было привито от гриппа более 2,2 миллионов свердловчан (54,4% населения).

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что кампания по вакцинации населения от гриппа начнётся в ближайшее время.