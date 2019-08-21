Смоленск, , 12:52 — REGNUM

199 минометных мин калибра 82 мм и артиллерийский снаряд калибра 76 мм были изъяты и уничтожены специалистами отряда специальных работ профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской области 20 августа, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Боеприпасы были обнаружены и переданы сапёрам участниками Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти-2019».

Как отмечают специалисты, несмотря на то, что со времени войны прошли десятки лет, многие боеприпасы и их части сохранили поражающее действие.

Напомним, в конце июля в Воронежской области был обнаружен склад с боеприпасами времён Великой Отечественной войны — более тысячи снарядов, предположительно, венгерских.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Воронежем обнаружен крупнейший склад боеприпасов времен войны