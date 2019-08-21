Берлин, , 13:24 — REGNUM

Представитель МВД Германии подтвердил появившееся в берлинской газете Tagesspiegel сообщение об обнаружении 46 единиц огнестрельного оружия у трех человек, подозреваемых в убийстве политика из партии «Христианско-демократический союз» Вальтера Любке. Об этом 21 августа сообщает Associated Press.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят экспертизу изъятого оружия.

65-летний политик был убит в своем саду в ночь на 2 июня. 15-го июня в Германии был арестован 45-летний подозреваемый Стефан Э., ранее осужденный за насильственные преступления против мигрантов. Подозреваемый ранее признался в совершении убийства, но позже отказался от своих слов.

Также ведется следствие в отношении двух других мужчин, которые подозреваются в соучастии в убийстве предположительно посредством оказания помощи Стефану Э. в получении орудия убийства.