Берёзовский, Свердловская область, , 12:44 — REGNUM

В Свердловской области недалеко от города Берёзовский в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным полиции ДТП произошло 20 августа около 21:30 по местному времени на Режевском тракте. В тот вечер водитель автомобиля «Лада» начал обгон другой машины и выехал на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автомобилем «Шевроле».

Оба водителя получили тяжёлые травмы и были госпитализированы. Водитель «Шевроле» позднее скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 августа в Свердловской области произошло ещё одно смертельное ДТП. На дороге под Верхотурьем в кювет вылетел и несколько раз опрокинулся автомобиль «ВАЗ 21 144». Водитель машины скончался от полученных травм.

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