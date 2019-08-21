Чебоксары, , 12:35 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор в отношении заведующего гинекологическим отделением одной из больниц Чебоксар, которому инкриминировали получение взяток. Средства предназначались за проведение операций, в том числе внеочередных. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Перед судом предстал заведующий гинекологическим отделением стационара городского клинического центра. По данным следствия, с августа по декабрь 2018 года злоумышленник восемь раз получал от пациенток от 6,5 тыс. до 32 тыс. рублей — всего получено более 129 тыс. рублей. Согласно материалам дела, среди его пациенток были женщины, не проживающие на обслуживаемой больницей территории, в том числе без надлежащим образом оформленных документов.

«Деньги предназначались за проведение им операций и назначение себя оперирующим врачом, в том числе во внеочередном порядке», — сказал Олег Дмитриев.

Московский районный суд признал злоумышленника виновным во взяточничестве, назначив 1,38 млн рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Кроме того, в министерство здравоохранения Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года фигурантом уголовного дела по факту дачи взятки стал заведующий одного из ветеринарных участков Комсомольского района. Следствие полагает, что он попытался передать 50 тыс. рублей полицейскому за непринятие мер по проверке сообщения о подделке ветеринарных справок.

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