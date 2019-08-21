Ярославль, , 12:33 — REGNUM

Следственное управление УМВД России по Ярославской области завершило расследование уголовного дела о поставках некачественного лечебного питания в лечебное учреждение Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идет о Ярославской областной психиатрической больнице. По версии следствия, с октября 2015 по июль 2017 года коммерческая фирма поставляла по госконтракту питание в больницу. Согласно условиям контрактов, в пищу должны были добавляться сухие белковые композитные смеси, необходимые для лечения пациентов.

Как полагает следствие, эти смеси в пищу не добавлялись, хотя фигурировали в отчетных документах. Общая сумма ущерба, как сообщает УМВД, составила более 17 миллионов рублей. Интересно, что ранее Генпрокуратура сообщала об ущербе в 44 млн. Видимо, сумма была уточнена в ходе расследования.

Обвинение директору фирмы предъявлено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Фамилия обвиняемого, а также название фирмы, поставлявшей продукты в больницу, УМВД не разглашает.

По данным портала государственных закупок, поставкой продуктов питания в больницу в указанные годы занималось ООО «Корпоративный кейтеринг». Через учредителей и директора эта компания связана с известной ярославской фирмой «Соцпитание».

Следствием приняты меры для возмещения ущерба, наложен арест на имущество, в том числе на дорогостоящие транспортные средства обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд, который должен установить вину или невиновность ярославского бизнесмена.

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