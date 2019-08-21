Донецк, , 12:40 — REGNUM

Украинские силовики разместили боевую технику в жилой застройке ряда населённых пунктов у зоны разграничения с ДНР, сообщили 21 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Военная техника, запрещённая Минскими соглашениями, [обнаружена] вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в населённых пунктах Красногоровка, Марьинка, Новосёловка Вторая», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Народной милиции ДНР также рассказали о том, что боевики ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотных летательных аппаратов (БЛА), принадлежащих Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 20-го и 305-го батальонов РЭБ ВСУ в районе населённых пунктов Константиновка, Нетайлово, Славное, Чермалык и Опытное», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 единицы боеприпасов. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.

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