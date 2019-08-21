Донецк, 21 августа 2019, 12:40 — REGNUM
Украинские силовики разместили боевую технику в жилой застройке ряда населённых пунктов у зоны разграничения с ДНР, сообщили 21 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе Народной милиции ДНР также рассказали о том, что боевики ВСУ применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против беспилотных летательных аппаратов (БЛА), принадлежащих Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 единицы боеприпасов. Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
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