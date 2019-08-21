Самара, , 12:45 — REGNUM

Кражу 150 метров кабеля сотовой связи предотвратили сотрудники Росгвардии Самары, 21 августа сообщили в пресс-службе Росгвардии по Самарской области.

По сообщению правоохранителей, во время патрулирования в поселке Спутник Волжского района, к ним поступил сигнал о том, что на одной из станций сотовой связи пропал сигнал. Приехав к станции, сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин, которые демонтировали провод. Подозреваемые успели отсоединить порядка 150 метров медного кабеля.

Увидев росгвардейцев, подозреваемые попытались скрыться бегством, но были задержаны оперативниками. Личности правонарушителей уже установлены.

«Ими оказались жители Самары 1989 и 1999 годов рождения, которые были переданы сотрудникам органов внутренних дел», — сообщают в пресс-службе ведомства.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, «Покушение на кражу».