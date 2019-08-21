Киев, , 12:31 — REGNUM

Жителям трех городов на подконтрольной Украине территории Луганской Народной Республики подвозят питьевую и техническую воду, сообщает 21 августа Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Население осталось без водоснабжения из-за долгов коммунального предприятия.

В течение суток 20 августа в города Новодружеск, Приволье и Лисичанск подвезли 76 кубометров технической и 40 кубометров питьевой воды. Всего в воде нуждаются около 80 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятию «Лисичанскводоканал» из-за задолженности в более чем 142 млн гривен 19 августа отключили электроснабжение. Без электричества встали четыре насосные и две канализационные насосные станции, вода перестала поступать в Новодружеск, Приволье и — частично — Лисичанск.

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