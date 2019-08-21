Тула, , 12:30 — REGNUM

Школьный автобус, в котором находились шестеро детей, попал в автоаварию в Тульской области, на автодороге Быковка — Богородицк утром 21 августа. По информации УМВД по Тульской области, никто не пострадал.

Авария произошла около 09:00: автобус, который вёз шестерых детей из посёлка Куркино в летний лагерь, столкнулся с автомобилем Lifan. Водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу, машина задела автобус. Пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Тепло-Огаревском районе Тульской области столкнулись междугородний автобус и легковой автомобиль, один человек погиб, 11 получили травмы.