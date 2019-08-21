Челябинск, 21 августа 2019, 12:30 — REGNUM
В Челябинске после смертельного ДТП с автобусом, ехавшим из Уфы в Нижневартовск, задержан водитель мусоровоза. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
Следствие настаивает на том, чтобы заключить его в СИЗО, добавили в полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло ночью 20 августа. Мусоровоз столкнулся с автобусом. Несколько человек пострадали, 17-летняя девушка позднее скончалась в больнице.
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