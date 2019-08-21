Курск, , 12:20 — REGNUM

В Курской области в 2019 году зарегистрировано на треть меньше несчастных случаев на производстве, чем в 2018 году. Как сообщила пресс-служба областной администрации, такие данные были озвучены на заседании областной комиссии по охране труда.

В 2019 году в регионе также удалось добиться снижения уровня профзаболеваемости. Профессиональные осмотры в 2018 году прошли более 400 тысяч человек. Как заявил руководитель областной Госинспекции труда Петр Шевелев, в 2019 году ведомство провело более 500 проверок и выдало более 150 предписаний на устранение выявленных нарушений.

Госинспекция в том числе выявила 50 нарушений требований охраны труда. Предприятия-нарушители были оштрафованы на общую сумму около 8,6 млн рублей.