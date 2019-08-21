Рязань, , 12:06 — REGNUM

Трое мужчин получили отравления на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани вечером 20 августа. По предварительным данным, рабочие чистили емкостное хранилище от остатков нефтепродуктов. В Следственном комитете начали доследственную проверку по этому факту, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального ведомства.

Мужчина 1993 года рождения погиб на месте. Двух других рабочих госпитализировали. В региональном Минздраве сообщили, что одного пациента уже отпустили домой, второму проводят реанимационные мероприятия. По факту смерти работника и отравлении ещё двоих при очистке емкостного хранилища нефтепродуктов проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следствию также предстоит дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проводимых работах, на предмет наличия признаков преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СУ СК по Рязанской области.