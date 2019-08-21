Рязань, 21 августа 2019, 12:06 — REGNUM
Трое мужчин получили отравления на территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани вечером 20 августа. По предварительным данным, рабочие чистили емкостное хранилище от остатков нефтепродуктов. В Следственном комитете начали доследственную проверку по этому факту, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального ведомства.
Мужчина 1993 года рождения погиб на месте. Двух других рабочих госпитализировали. В региональном Минздраве сообщили, что одного пациента уже отпустили домой, второму проводят реанимационные мероприятия. По факту смерти работника и отравлении ещё двоих при очистке емкостного хранилища нефтепродуктов проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.