Курск, , 12:06 — REGNUM

В Курске в ночь с 19 на 20 августа неизвестные вылили синюю краску на постамент памятника Карлу Марксу рядом с городской библиотекой имени Семёнова. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Памятник от краски оттирали сотрудники библиотеки. Сейчас делом занимается полиция: МВД организовало проверку и устанавливает личности вандалов. Курские коммунисты уже пообещали привести монумент в порядок.

«Вандализм пришел в нашу жизнь надолго. Это мы видим по отношению к нашим символам. В частности, не так давно был осквернен памятник Ленину в парке Пионеров. Мы, коммунисты, реставрировали памятник, и теперь он украшает этот замечательный парк. Был также осквернен памятник Ленину у здания музыкальной школы в Железнодорожном округе. И вот сегодня памятник Карлу Марксу помешал именно вандалам с чрезвычайно низкой культурой. И вот они — продукт воспитания современного общества», — прокомментировал произошедшее депутат Госдумы, председатель ЦКРК КПРФ Николай Иванов.