Одесса, Украина, , 12:10 — REGNUM

В двух больницах Одессы остаются семь человек, пострадавших во время пожара в одесском отеле «Токио Стар», заявили в мэрии Одессы, сообщило 20 августа информационное агентство «УНИАН».

Среди госпитализированных 16-летняя девушка. Два человека находятся в реанимации. Тело одной из жертв пожара остаётся неопознанным.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в отеле в Одессе произошёл пожар, жертвами которого стали девять человек, в числе которых одна гражданка Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Одессе принял решение арестовать на два месяца владельца отеля Вадима Чёрного.

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