Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM

В Екатеринбурге при выполнении работ в микрорайоне Синие Камни пострадали двое рабочих «Водоканала». Один из них провалился в канализационный люк, а второй поспешил ему на помощь, в результате чего оба они надышались газами.

Как сообщает информационный портал «Е1», один из рабочих потерял сознание и его вызволяли прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Второй сотрудник «Водоканала» тоже пострадал, и их обоих госпитализировали в токсикологическое отделение больницы.

В управлении городской полиции подтвердили факт ЧП и сообщили, что по данному факту организовано проведение проверки.

Напомним, что ранее в Свердловской области уже происходили подобные инциденты, и аналогичное ЧП в Первоуральске три года назад закончилось трагически. Так 18 августа 2016 года в коллекторе были найдены тела двух рабочих «Водоканала».

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