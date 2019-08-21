Красноярск, , 11:37 — REGNUM

В Красноярском крае в результате пожара в неэксплуатируемом здании в деревне Минино погибли три человека, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел в 22:41 мск 20 августа. Площадь пожара составила 30 кв. м.

«При разборе завалов найдены тела трёх человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в результате пожара в четырехквартирном жилом доме в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края погибли трое малолетних детей и мужчина.

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