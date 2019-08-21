Барнаул, , 11:33 — REGNUM

На территории Алтайского края сейсчисеских событий не зарегистрировано, сообщило сегодня, 21 августа ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на данные оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН.

Как следует из официальной информации, поводом для такого извещение стали очень слабые толчки, зарегистрированные на территории Кемеровской области.

Тем не менее, алтайские спасатели сочли не лишним напомнить, что для человека опасны землетрясения только разрушительной силы.

«Но даже при таковых есть шансы спасти свою жизнь. Главное и неизменное правило — не терять самообладания, сохранять присутствие духа, поддерживать присутствие духа у других и не поддаваться панике», — отмечается в сообщении ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.