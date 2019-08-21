Макеевка, ДНР, , 11:33 — REGNUM

В ДНР в городе Макеевка произошло ДТП со смертельным исходом, сообщило 21 августа «Донецкое агентство новостей».

«Накануне в Центрально-городском районе Макеевки по автодороге квартал Шахтёрский — микрорайон Зелёный, возле кафе «Шансон» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате лобового столкновения легковых автомобилей Skoda Octavia и ВАЗ-2115 погиб водитель Skoda Octavia 1947 года рождения и пострадал водитель автомобиля ВАЗ 1972 года рождения», — сказано в сообщении.

В тот же день в Советском районе Макеевки в кювет улетел микроавтобус Volkswagen, пострадали водитель и пассажир 1996 и 1986 годов рождения. Водитель был госпитализирован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке столкнулись три автомобиля. Погибли двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

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