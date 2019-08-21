Самара, , 11:37 — REGNUM

22 уголовных дела возбуждено в Самаре в июле и августе текущего года за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

По словам правоохранителей, сумма ущерба правообладателям составила порядка 200 млн рублей.

«Предметами уголовных дел стали поддельные парфюмерные изделия — Cacharel, Giorgio Armani, PACO RABANNE, Molecules, Trussardi, Dolce Gabbana, Bvlgari, Calvin Klein, CHLOE; рюкзаки — Louis Vuitton, SwissGear, часы Tissot, спортивные костюмы — Reebok, Porsche, также детали на автомобили, телефонные аксессуары, обувь и многое другое», — сообщает пресс-служба ведомства.

По факту выявленных подделок были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Нарушителям по данной статье грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что с начала 2019 года за незаконное использование чужих товарных знаков в Самаре было возбуждено 10 уголовных дел.